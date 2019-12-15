Землетрясение на Филиппинах: погиб ребенок

Ситуация на Филиппинах остается напряженной. Жертвой землетрясения магнитудой 6 и 9 на острове Минданао стал 6-летний ребенок. Девочка погибла при обрушении стены ее дома. В городе Матанао также повреждены два моста и здание местной администрации. В соседнем Магсайсай травмы получили 14 человек. Здесь разрушены дороги и здания, стихия оставила населенный пункт без света. В эти минуты спасатели ищут пострадавших в заваленном здании на рынке в Пададе. В многонаселенном городе Давао на завтра отменены занятия в школах.