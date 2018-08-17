Землетрясение на юге Италии. В некоторых домах потрескались стены

И вновь Италия, откуда в последнее время приходят крайне неспокойные новости. На юге страны произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в области Молизе в 20 километрах к юго-западу от коммуны Термоли. Очаг стихии, как сообщается, залегал на глубине 12 километров. Подземные толчки ощутили даже в Риме и Неаполе. Затем прошла 2 волна. Жителям Молизе пришлось спешно покинуть свои дома. Сильно были напуганы и туристы. 1 человек пострадал. От страха он прыгнул с балкона. В некоторых домах в момент удара стихии потрескались стены. Специалисты опасаются, что подземные толчки могут оказаться предвестием более мощного землетрясения. В 2016 году в Италии землетрясение магнитудой 6,3 унесло жизни почти 300 человек.