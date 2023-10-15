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Землетрясение произошло на западе Афганистана

Землетрясение произошло на западе Афганистана

На западе Афганистана зафиксировали колебания земной поверхности магнитудой 6,4. Это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), пишет sb.by.

Согласно информации центра, землетрясение произошло в 32 километрах к северо-западу от населенного пункта Герата в 06:36 по минскому времени. Очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.

Информации о возможных пострадавших в настоящее время нет, сведения о разрушениях также не приводятся.

Фото:pixabay.com

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