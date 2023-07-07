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В Польше произошло землетрясение. Есть ли данные о разрушениях и пострадавших

В Польше произошло землетрясение. Есть ли данные о разрушениях и пострадавших

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло поздно вечером 6 июля в Польше, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 41 км к северо-западу от города Легница (население 106 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

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