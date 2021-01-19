Землетрясение у границы Аргентины и Чили

Сейсмическая активность достигала 6,6 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 36 километрах от аргентинского департамента Посито. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Несмотря на это, толчки ощущались и за тысячу километров - тряску ощутили даже жители Буэнос-Айреса. О разрушениях и пострадавших не сообщается.