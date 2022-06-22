Землетрясение в Афганистане: более 900 человек погибли

Мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Афганистане. Известно о гибели более 900 человек. Еще сотни госпитализированы. Раненых эвакуируют в больницы вертолетом. Стихийное бедствие произошло на юго-востоке страны в провинциях Пактика и Хост. Сейсмическую активность фиксировали и в соседних Пакистане и Индии. Из-за толчков в некоторых районах наблюдали сход оползней. Тысячи домов разрушены, под завалами остаются люди. Власти страны обратились за помощью к международным гуманитарным организациям.