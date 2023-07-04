Землетрясение в Баку: мощные подземные толчки сотрясли столицу Азербайджана

Мощные подземные толчки сотрясли накануне поздно вечером столицу Азербайджана. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 располагался в Каспии на глубине 35 километров. В Баку жители всю ночь провели на улице, опасаясь оставаться в домах из-за угрозы разрушений.