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Землетрясение в Баку: мощные подземные толчки сотрясли столицу Азербайджана

Мощные подземные толчки сотрясли накануне поздно вечером столицу Азербайджана. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 располагался в Каспии на глубине 35 километров. В Баку жители всю ночь провели на улице, опасаясь оставаться в домах из-за угрозы разрушений.

О пострадавших не сообщается. Население уведомляют, что возможны новые подземные толчки. Также землетрясение магнитудой 5,9 ощущали в Дагестане вдоль побережья Каспийского моря.

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