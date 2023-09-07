Землетрясение в Чили: более 80 тыс. человек остались без электричества

Более 80 тыс. жителей Чили остались без электричества после землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло накануне вечером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газетуLa Tercera.

По данным Управления по вопросам энергетики и топлива Чили, всего без электроснабжения остались 83 096 потребителей. При этом больше всего от перебоев в электроснабжении пострадали город Кокимбо, где без света оказались 8 575 потребителей, и город Ла-Серена, где перебои затронули 30 738 потребителей.