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Землетрясение в Греции спровоцировало панику

Напуганные сильным землетрясением сотни жителей центральной Греции провели минувшую ночь на улицах. Стихийное бедствие произошло в окрестностях города Ларисса: толчки достигали 6 баллов по шкале Рихтера. Власти региона сообщают, что землетрясением серьезно повреждено не менее 200 домов.

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