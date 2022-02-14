Землетрясение в Грузии

Сильные подземные толчки сотрясли Грузию. В стране зафиксировано шесть землетрясений. Самое мощное по силе магнитудой 6,2. Несмотря на предупреждение сейсмологов, первые толчки застали людей врасплох.



Землетрясение даже попало в прямой эфир грузинского телеканала.