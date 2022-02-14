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Землетрясение в Грузии
Сильные подземные толчки сотрясли Грузию. В стране зафиксировано шесть землетрясений. Самое мощное по силе магнитудой 6,2. Несмотря на предупреждение сейсмологов, первые толчки застали людей врасплох.
Землетрясение даже попало в прямой эфир грузинского телеканала.
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