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Землетрясение в Грузии

Сильные подземные толчки сотрясли Грузию. В стране зафиксировано шесть землетрясений. Самое мощное по силе магнитудой 6,2. Несмотря на предупреждение сейсмологов, первые толчки застали людей врасплох.

Землетрясение даже попало в прямой эфир грузинского телеканала.

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