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Землетрясение в Индонезии: есть жертвы, возможны и повторные толчки

Землетрясение в Индонезии. Уже известно о 20 жертвах. Как уточняет Рейтер, магнитуда подземных толчков составила 5,6, эпицентр находился в районе города Чианджур на Западной Яве. Предварительно, в результате землетрясения повреждены десятки домов, в больницы доставляют пострадавших. Возможны и повторные толчки.

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