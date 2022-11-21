Землетрясение в Индонезии: есть жертвы, возможны и повторные толчки

Землетрясение в Индонезии. Уже известно о 20 жертвах. Как уточняет Рейтер, магнитуда подземных толчков составила 5,6, эпицентр находился в районе города Чианджур на Западной Яве. Предварительно, в результате землетрясения повреждены десятки домов, в больницы доставляют пострадавших. Возможны и повторные толчки.