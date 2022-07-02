Землетрясение в Иране

По меньшей мере 5 человек погибли в результате землетрясения в Иране. Оно произошло в провинции Хормозган на юге страны. Пострадали более 40 жителей, о разрушениях не сообщается. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сила подземных толчков составила 6,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сейчас в пострадавшем районе работают экстренные службы.