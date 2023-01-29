Землетрясение в Иране разрушает города и села - есть погибшие

Число пострадавших от разрушительного землетрясения в Иране достигло почти тысячи. Три человека погибли. Стихия магнитудой 5,9 нанесла серьезный ущерб более 70 селам и 2 городам. В них разрушены до половины строений. Основной удар пришелся на город Хой.