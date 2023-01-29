3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Землетрясение в Иране разрушает города и села - есть погибшие
Число пострадавших от разрушительного землетрясения в Иране достигло почти тысячи. Три человека погибли. Стихия магнитудой 5,9 нанесла серьезный ущерб более 70 селам и 2 городам. В них разрушены до половины строений. Основной удар пришелся на город Хой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов