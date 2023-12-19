Землетрясение в Китае: что известно о погибших и разрушениях

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Число погибших, по последним данным, достигло 118 человек, сотни людей пострадали и лишились крова. В районе бедствия проводится поисково-спасательная операция. Под завалами до сих пор могут находиться выжившие, передает БЕЛТА.





Землетрясение магнитудой до 6,2 произошло в Линься-Хуэйском автономном округе провинции Ганьсу. Эпицентр находился в 101 км к юго-западу от города Ланьчжоу, население которого превышает 3 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Первые подземные толчки были зафиксированы в понедельник в 23:59 по пекинскому времени (18:59 по минскому времени). Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, в течение ночи произошло несколько повторных подземных толчков, максимальная магнитуда которых достигала 4,6. Также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.





Отголоски землетрясения также чувствовались в соседних странах - России, Индии и Казахстане. Так, в Кемеровской области России произошло землетрясение магнитудой 4,5, очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощутили и жители Алма-Аты. Данных о пострадавших не поступало.

Наибольший ущерб от землетрясения нанесен китайским провинциям Ганьсу и Цинхай. Здесь были повреждены объекты водоснабжения, электроснабжения, транспортной инфраструктуры и связи.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 118 человек, сотни пострадали. Также сообщается о пропавших без вести. Наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Ганьсу, здесь погибли 105 человек.

В районе бедствия около 5 тыс. зданий были разрушены или повреждены. Под обломками могут находиться люди. В регионе сейчас довольно холодная погода, столбики термометра ночью опускались до минус 14 градусов. Поэтому спасение людей, оказавшихся под обломками, - приоритетная задача для экстренных служб.





Как отмечает Global Times, значительное число жертв обусловлено высокой плотностью населения в пострадавших районах, низкой сейсмостойкостью зданий, а также тем фактом, что землетрясение произошло ночью, когда люди спали и не могли вовремя эвакуироваться.

"Я живу на 16 этаже. В момент землетрясения было ощущение, будто меня подбросило волной… Я разбудил свою семью, и мы побежали вниз", - рассказал Global Times один из жителей провинции Ганьсу. По словам мужчины, на улице было очень холодно. Люди выбегали из зданий, наспех одетые, укутанные в одеяла. Были и те, кто, не успев схватить вещи, выбегал в домашней одежде.





Власти Китая ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение (первый уровень - наивысший). В район бедствия направлены тысячи пожарных и спасателей, привлечена армия.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить максимум усилий для поиска и спасения пострадавших, оказания медицинской помощи, а также для эвакуации и размещения людей, лишившихся крова. Си Цзиньпин также поручил внимательно следить за сейсмической обстановкой и изменениями погоды, чтобы предотвратить вторичные негативные последствия.

Госсовет КНР уже направил рабочую группу в пострадавшие районы для руководства работами по оказанию чрезвычайной помощи.

В пострадавшие районы начала прибывать гуманитарная помощь. Доставлены палатки, печи, одеяла и теплые вещи. Также прибыла техника, необходимая для разбора завалов.

Из-под обломков продолжают извлекать людей. По последним данным, спасатели уже исследовали более 500 поврежденных зданий, им удалось спасти около 40 человек.