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Землетрясение в Турции - что известно на данный момент
Два белоруса в Турции пока не выходят на связь, сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство. Посольство поддерживает постоянный контакт с их родственниками в нашей стране, уточняет информацию в компетентных органах, а также отслеживает ситуацию по наличию соотечественников среди пострадавших в результате землетрясений.
В Турции объявлен семидневный общенациональный траур. Погибших уже почти 3 тысячи. Пострадавших более 15 тысяч. Из-под завалов достали более 7800 человек. Спасательные работы не прекращаются.
Сейсмическая активность в регионе не утихает
В регионе не утихает сейсмическая активность. И даже сегодня центральную часть страны сотрясли толчки магнитудой 5,6. Более того утром сильнейшее за 40 лет землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировали на северо-западе штата Нью-Йорк. Более мощные подземные толчки сотрясли также Аргентину.
Факт
В Турции за сутки зафиксировано 185 афтершоков.
Здания продолжают рушиться прямо на глазах у очевидцев. В аэропорту Стамбула сотни добровольцев спешат присоединиться к командам, которые направляются в пострадавшие районы. В зоне бедствия работают специалисты из разных стран. Всего в поисково-спасательных операциях задействованы около 9 тысяч человек.
В Сирии также ведется поиск выживших. Здесь погибли более тысячи, пострадали 2,5 тысячи жителей. В Алеппо женщина родила мальчика прямо под завалами - спасти удалось только ребенка. Его мать осталась под обломками.
Местами спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды - под проливным дождем. На севере страны остановлено железнодорожное сообщение.
В южных регионах Турции жители остаются без электричества. Не работает порт Искендерун - там из-за землетрясения произошел сильный пожар.
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