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Землетрясение в Турции порождает конспирологические теории

Турцию продолжает трясти. Очередное землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке страны. Несмотря на опасность, поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту. Число погибших увеличилось до 12391 человека. А тем временем сами турки начинают искать виновных. В социальных сетях появляются и конспирологические теории - даже опубликован ролик с таинственными вспышками, снятыми, как утверждается, перед первыми ударами землетрясения. Пользователи обвиняют США и НАТО в применении тектонического оружия и уверены, что землетрясения на Ближнем Востоке - это дело их рук, а не природы.

Поисково-спасательные работы в Сирии

В Сирии также продолжают бороться с последствиями катаклизма. По заявлениям премьер-министра страны, более 270 зданий в четырех провинциях полностью разрушены. Количество жертв выросло до 2802 человек, пострадавших свыше 5 тысяч. Но надежда обнаружить живых еще есть. Накануне удалось достать из-под обломков дома целую семью.

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