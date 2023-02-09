Землетрясение в Турции порождает конспирологические теории

Турцию продолжает трясти. Очередное землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке страны. Несмотря на опасность, поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту. Число погибших увеличилось до 12391 человека. А тем временем сами турки начинают искать виновных. В социальных сетях появляются и конспирологические теории - даже опубликован ролик с таинственными вспышками, снятыми, как утверждается, перед первыми ударами землетрясения. Пользователи обвиняют США и НАТО в применении тектонического оружия и уверены, что землетрясения на Ближнем Востоке - это дело их рук, а не природы.