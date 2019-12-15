Землетрясение в Юго-Восточной Азии

На Филиппинах сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,8 Эпицентр подземных толчков, по словам специалистов, располагался в 5 километрах на юго-восток от населенного пункта Магсайсай, его очаг залегал на глубине 28 километров. По имеющейся на этот час информации, под руинами рухнувших зданий могут находиться люди. Вслед за землетрясением был зафиксирован ряд афтершоков.