ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Землетрясение зафиксировано у берегов Чили - очевидцы публикуют видео стихии в соцсетях

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Чили.По данным сейсмологов, эпицентр располагался к северо-западу от города Токопилья, в котором проживают 24 тысячи человек. О пострадавших или разрушениях пока не сообщается. Момент начала стихии публикуют в сетях очевидцы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все