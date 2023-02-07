Землетрясения в Турции и Сирии: ужасающие последствия, отголоски по всему миру, версия про американское сейсмическое оружие

Внимание всего мира сейчас приковано к Турции и Сирии. Спасательные работы после уничтожающего землетрясения продолжаются, а число жертв растет. На данный момент в Турции погибли 3703 человека, пострадали более 22 тысяч. В Сирии среди жертв 812 человек, пострадавших 1449. О последствиях природной катастрофы - репортаж Евгения Белоусова.





Масштабная спасательная операция в Турции и Сирии

Сегодня со всех обложек мировой прессы не сходят Турция и Сирия. Кричащие заголовки ("Апокалипсис", "Катастрофа-убийца", "День, когда разверзлась земля") рассказывают об ужасах и последствиях землетрясения. Однако ни один текст не способен описать тот ужас, с которым столкнулись люди.

Последствия землетрясения в Турции



В Турции число жертв выросло до более 3 с половиной тысяч, ранены десятки тысяч человек. Разрушено около 6 тысяч зданий. В регионе не утихает сейсмическая активность. За сутки зафиксировано 285 афтершоков. Здания так сильно повреждены, что до сих пор продолжаются рушиться. В Сети появилось видео, как водитель чудом спасся от падающего дома.





В морском порту Искендерун после землетрясения вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет несколько сотен квадратных метров. Периодически происходят взрывы. Для тушения огня привлекли даже корабль береговой охраны.



Турция объединена общим горем. Тысячи волонтеров отправляются в места разрушений, люди со всех уголков страны активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим и даже образуют очереди для сдачи крови на нужды пострадавших.



Активизируется и международная помощь. Более 45 стран откликнулись на призыв о поддержке Турции и Сирии, в их числе и Беларусь. Спасательные отряды и гуманитарная помощь со всего мира продолжают прибывать в страну.







Траур в Турции

За жизни находящихся под завалами молятся не только родные, но и вся страна. В провинции Хатай спустя 29 часов после обрушения из-под обломков здания спасли мать с шестимесячным ребенком. А в Малатье спасли трехлетнего ребенка, который провел под завалами 22 часа.



Но пока одни делают все, чтобы спасти чужие жизни, другие живут для себя - начались случаи мародерства. Несмотря на общую беду, люди вскрывают магазины и выносят все, что плохо лежит.





В Сирии продолжаются спасательные работы



По новым данным, в Сирии погибло около 1000 человек, пострадали более полутора тысяч. Однако по данным Международного Красного Креста, жертв гораздо больше. Спасательные работы осложняются погодными условиями - не стихают проливные дожди. В Алеппо женщина родила мальчика прямо под завалами, спасти удалось только ребенка. Его мать осталась под обломками.



К поисково-спасательным работам активно подключились российские военные, базирующиеся в Сирии. Сводные отряды с использованием специальной техники разбирают завалы в городах Алеппо, Хама и Латакия.



Отголоски землетрясения



По всему миру ощущаются отголоски вчерашнего землетрясения. Сегодня новые толчки зафиксированы в Аргентине, на Тайване, Курильских островах и даже в северо-западной части штата Нью-Йорк. Всего за последние двое суток зафиксировано 241 землетрясение магнитудой больше 4 баллов. И по информации сейсмологов, подземные толчки могут повторяться еще на протяжении месяца.



Американское сейсмическое оружие?