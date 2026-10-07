Земля на "отдыхе" годами, или Как Латвия похоронила свою сельхозотрасль

Все лето и весь сентябрь в соседней Латвии прошли под эгидой хлебной страны. Политики, еще вчера смеявшиеся в голос над Президентом соседней Республики Беларусь Александром Лукашенко, называвшие его и "колхозным лидером", и "агродиктатором", вдруг сами стройными рядами выстроились у комбайнов, сделали фотографии, наснимали видеороликов. Потом все это отправилось в главные газеты страны и показывалось в Prime Time по латвийскому государственному телевидению. А что стряслось? Выборы.

Обычная поездка на автомобиле по латвийской глубинке, в особенности по востоку Латвии, на границе с Беларусью, сегодня откроет примерно такую картину: в лучшем случае будут нераспаханные луга со скошенной травой, а в худшем - поросшие уже многолетним кустарником некогда колхозные поля, отданные в 1990-е годы частникам.

Там, где трава покошена, это чтобы получить деньги Европейского союза, вроде за сохранение земли под паром - якобы она в этом году "отдыхает". Поскольку за ней хозяин ухаживает, готовит пашню к следующему году, он получит компенсацию из сельхозфондов ЕС. Компенсация, конечно, так себе - от 4 до 10 евро за 1 га. Для сравнения: западноевропейские фермеры за свои южные и более плодородные земли под паром получают от ЕС в десятки раз больше.

Play Вечерний Мамыкин | Хлебная страда по-латвийски: комбайны только для фото на выборах Что значит "земли под паром" по-латышски? Почему фермерам Латвии выгоднее не пахать, чем ждать помощи от властей? Андрей Мамыкин нашел 10 отличий фото с полей их и нашего Президента.

Латыши давно скатились на последние места по размеру дотаций. Каждый четвертый евро из общего бюджета сельхоздотаций Евросоюза вообще получает только Франция. Такие условия выторговали для своих фермеров французские политики. Поддержка же латышского крестьянства напрямую силами своего латвийского правительства запрещена.

Сельскохозяйственная политика в Европейском союзе вообще одна из самых зарегулированных отраслей экономики. Она вся погрязла в директивах, квотах, разрешениях и дозволах от Брюсселя, поэтому крестьянину из Латвии только что и остается косить траву на заросшей пашне и получать гроши из Брюсселя.

Земля под паром "отдыхает" уже не одно десятилетие. У богатого крестьянина в Латвии есть своя косилка, а может быть, даже деньги, чтобы заплатить наемному работнику, кто покосит. А вот заросшие кустарниками пашни Латгалии - пример бедного крестьянства. Это те, кто не может покосить.

После развала колхозно-совхозной системы потомки довоенных владельцев буржуазной Латвии получили все земли задаром, а обрабатывать их три десятка лет уже не могут, да и невыгодно это - высокая стоимость датируемой солярки, недоступность кредитов для покупки тракторной и комбайной техники, запрет покупать более дешевую технику из России и Беларуси. Отсутствие внятных правил сбыта и отсутствие рынков - главная причина проблем. Продавать сельхозпродукцию в Беларусь или Россию Латвия сама себе запретила, хотя на рынках Франции, Испании или Германии никто не ждет латвийские овощи или зерно. Такой вот союз нерушимый в ЕС.

Мечта латвийских землевладельцев сегодня, особенно в приграничье с Россией и Беларусью, - продать земли Министерству обороны Латвии. Оно на границе с Союзным государством давно строит новую линию Мажино, усиленно повторяя по телевизору, что Россия с Беларусью вот-вот нападут на Прибалтику, поэтому надо выстраивать оборонные рвы. На это миллионы евро есть и в госбюджете Латвии, и с дотациями из Евросоюза. Главное, никакой зарегулированности - денег дадут столько, сколько сможешь освоить.

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Нет, конечно, в Латвии тоже можно встретить поля, колосящиеся на ветру пшеницу или рожь, переливающиеся в лучах солнца стебельки овса, и ковры цветущей гречихи. Но это исключение, которое подтверждает правило. Таких хозяйств сегодня в Латвии жалкие проценты от площади всех пахотных земель, и живут хозяйства не благодаря политике правительства, а явно вопреки.

На фоне редких для Латвии комбайнов и фотографировался латвийский Кабинет министров в полном составе. Нет, Лукашенко тоже фотографируется на фоне комбайнов, хотя политических выборов у него в 2026 году не предвидится, но Президент Беларуси делает это ежегодно для вручения комбайнерам новых автомобилей, например. Не всем, конечно, но лучшим из лучших. В Беларуси лучшим из лучших может стать каждый, только работай, не пей и не ленись, тогда государство тебе обязательно поможет всем, что есть в его арсенале - от налоговых каникул до льготных кредитов и юридической помощи.

До недавнего времени белорусы везли через морские порты Латвии и Литвы свою продукцию. А теперь они, не могущие и близко подойти к сегодняшним результатам белорусской страды решениями своих кабинетов министров, продавливают через Брюссель запрет Европейской комиссией на вывоз белорусского зерна через порты Прибалтики. Для чего? Говорят, чтобы рухнул режим Лукашенко и чтобы в Беларуси воцарилась европейская демократия. Повторимся, это люди, не могущие сами вырастить зерно, но умеющие фотографироваться на фоне комбайнов и писать кляузы в ЕК.

Андрей Мамыкин

Они лишают свои бюджеты евро и центов за транзит белорусского зерна. Ладно, это сейчас. А много лет назад, в годы существования СССР, в Прибалтику приезжали разные руководители колхозов из соседней Белорусской ССР подивиться на самые передовые в Советском Союзе технологии. И латвийские колхозы-миллионеры, лачплесисы (Лачплесис - главный герой латышского национального эпоса. - Прим. news.by) могли не только прокормить Латвию, но и везти свою продукцию на всю одну шестую часть суши. Механизаторы или комбайнеры в тех латвийских колхозах получали по 1,5-5 тыс. советских рублей в месяц. Занебесные по тем временам деньги.

В эстонском рыболовецком колхозе имени С.М. Кирова, например, производство было настолько передовым и безотходным, что для производства косметики там использовали даже дым из труб печей, а латвийский совхоз под названием "Узвара" (в переводе на русский "Победа") был таким зажиточным, что начал строить собственную троллейбусную линию. Впрочем, об этом в сегодняшней Латвии остались лишь воспоминания вроде названий популярных адажских чипсов на принадлежащей иностранцам пивоварне "Лачплесис".

Сколько задумываемся над этим, столько теряемся в поисках ответа на вопрос: как так у белорусов получилось? Может быть, ответ простой? Надо, чтобы у тебя болело сердце за свою землю, потому что когда есть что терять, то терять не хочется ничего.