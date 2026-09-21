Земля содрогнулась: Латинская Америка пережила серию разрушительных землетрясений летом 2026 года

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В последние десятилетия природные катастрофы по всему миру уносят в среднем до 60 тыс. человеческих жизней ежегодно. При этом в годы частых аномалий число жертв, конечно, значительно выше. Среди наиболее разрушительных стихийных явлений особое место занимают землетрясения. Хоть и уступая наводнениям и штормам по частоте, они абсолютно лидируют по скорости и масштабу разрушений.

По данным Геологической службы США, приборы ежегодно фиксируют около 500 тыс. подземных толчков. Фактически по одному в минуту. К счастью, большая часть происходит на дне океанов или в глухих районах, оставаясь незамеченными. Люди ощущают лишь пятую часть из них, и только сотня событий в год приводит к серьезным разрушениям. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Лето 2026 года наглядно показало, что такое действительно разрушительная сила недр. Менее чем за два месяца Латинская Америка пережила целую серию мощных подземных ударов. Несмотря на отсутствие научных доказательств тектонической связи между этими событиями, они очередной раз напомнили о критической уязвимости Карибского бассейна. Он расположен в зоне Тихоокеанского огненного кольца, гигантского тектонического разлома, где сходятся и постоянно сталкиваются сразу несколько литосферных плит, что делает его эпицентром 90 % всех мировых землетрясений.

"Вся наша Земля покрыта тектоническими плитами. Эти плиты как бы плавают в мантии и взаимодействуют друг с другом. И в тех местах, где они взаимодействуют, появляются разломы, швы так называемые, и в основном там происходят сильные землетрясения. К наиболее сильным относится Тихоокеанский огненный пояс - это тихоокеанская зона, где вдоль глубоководных желобов происходят такие сильные землетрясения. Еще одним из самых сейсмоактивных поясов является Евроазиатский пояс, он идет от Португалии к Юго-Восточной Азии", - рассказал главный научный сотрудник Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси Аркадий Аронов.

Итак, этим летом первый серьезный удар в латиноамериканском регионе пришелся на Венесуэлу. Страна пережила одну из самых разрушительных природных катастроф за последние 126 лет. На часах было 18 часов. Многие венесуэльцы находились дома. Был выходной. Накануне отмечали праздник, посвященный решающему сражению в борьбе за независимость от Испании. Как вдруг произошли два мощных подземных толчка магнитудой до 7,5 баллов. Промежуток между ними составил всего 39 секунд. Миллионам людей пришлось испытать ужас. Вокруг раскачивались и падали здания, вылетали стекла, и земля уходила из-под ног.

Эпицентр находился к западу от Каракаса, но волна разрушений мгновенно докатилась до столицы. В Ла-Гуайре зона бедствия, десятки жилых высоток и правительственных зданий превратились в руины. Самая сложная ситуация в горных кварталах, где из-за оползней целые дома съезжали вниз по склонам.

Там, где еще недавно кипела жизнь, остались руины, пыль и крики о помощи. В одно мгновение люди лишились крыши над головой, друзей, соседей, а кто-то и самого дорогого - семьи.

Наперекор судьбе случались и чудеса. В первые роковые дни после катастрофы спасение каждого человека становилось моментом абсолютного счастья и дарило надежду тем, кто все еще продолжал искать своих родных. Из-под завалов живыми удалось вызволить мать с младенцем, который родился на свет всего за 18 дней до катастрофы. Невероятное везение. Несколько суток среди груды камней удается пережить лишь единицам. Одного мужчину нашли спустя 106 часов после землетрясения. Операция по его спасению длилась почти двое суток.

Землетрясение нарушило работу ключевой инфраструктуры. Каракас остался без света, воды и газа, остановилось метро, перестал работать аэропорт. Число жертв превысило отметку в 6,5 тыс. человек. При этом цифры не окончательные. Спустя три месяца после землетрясения разбор завала все еще продолжается. Экономический ущерб колоссальный. По оценкам Всемирного банка, общая стоимость восстановления страны может достичь 50 млрд долларов. Мировое сообщество незамедлительно проявило солидарность.

Конечно, в числе неравнодушных и Беларусь. Минск направил гуманитарный груз стоимостью более 1 млн рублей. В его составе 12 т лекарств и медицинских препаратов, а также специальное оборудование и вещи для жизнеобеспечения в зоне бедствия.

Эксперты считают, что большое число жертв и пострадавших может быть связано с многолетним отсутствием должного контроля за строительством, нарушением технических норм и недостаточным надзором за выдачей разрешений в годы правления Уга Чавеса и Николаса Мадуро. По официальным данным, полностью разрушено около 200 зданий. Еще более 600 получили серьезные повреждения.

Беда не приходит одна. Вскоре земля в Латинской Америке вновь содрогнулась. Разрушительное землетрясение в Колумбии повторило венесуэльский сценарий. Сила подземных толчков оказалась практически идентичной, магнитудой в 7,4. Дома превратились в руины, а население охватило паника.

Эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, примерно в 400 км в западу от столицы. Очаг залегал на глубине 107 км. За ним последовали два афтершока. Эхо подземных ударов прокатилось и по соседним Эквадору и Панаме, и вновь по Венесуэле, которая только начала приходить в себя после собственного бедствия. Далее случилось землетрясение и в Перу.

Сейсмологи не склонны связывать эти катастрофические события, хотя в этих странах землетрясения не редкость. Как мы помним, они находятся в зоне риска. С проблемой сейсмической опасности сталкиваются и в других уголках планеты: проснулся Шивелуч на Камчатке и Сакурадзима в Японии, Сицилию парализовала знаменитая Этна, самый высокий и действующий вулкан в Европе. В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго пришлось массово эвакуировать жителей близлежащих городов. На Филиппинах активизировался Майон, на Гавайях - Килауэа, а в той же Колумбии пробудился вулкан Пурасе, причем в тот же день, когда случилось землетрясение.

К сожалению, научными методами заранее предсказать сейсмическую активность практически невозможно. Современная система мониторинга пока позволяет выиграть при таких случаях не более минуты-двух. Стихия бьет без предупреждения и шанса подготовиться.

"Прогноз делится на три категории: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный или оперативный. Что касается долгосрочного прогноза, понятно, что где-то когда-то в выделенной зоне определенной силы явление должно произойти. Причем даже есть степень сейсмического риска. То есть эти карты говорят, что оно должно произойти в течение 500 лет с такой-то вероятностью, вплоть до периода в 10 тыс. лет можно это вычислить. Сложнее делать среднесрочный прогноз и очень плохо делать краткосрочный. К сожалению, до сих пор человечество не научилось достаточно быстро реагировать и получать хороший прогноз, чтобы можно было помочь людям с эвакуацией, с превентивными мерами и так далее", - пояснил Аркадий Аронов.

От удара стихии не могут уберечь ни наука, ни передовые технологии, ни сам человек. Ведь мы не наделены природой врожденным умением предчувствовать беду, как животные. И это, конечно, никак не связано с их так называемым мистическим "шестым чувством", все гораздо прозаичнее. Дело в их уникальных физиологических особенностях, которые человек не в силах заметить. Чувствительные лапы животных улавливают первые микровибрации почвы, а уникальный слух позволяет им улавливать подземный инфразвуковой скрежет раскалывающихся пород.

Пока самая надежная защита от трагических последствий дрожи Земли - сейсмостойкое строительство, своевременное оповещение и система быстрого реагирования на стихийное бедствие. Как бы противоречиво ни звучало, у разрушительных землетрясений есть и созидательная сторона - мощные подземные толчки работают как природный клапан безопасности. Они постепенно сбрасывают внутреннее давление планеты, защищая ее от куда более глобальных катастроф. Например, от внезапного раскола континентальных плит. Кроме того, сейсмические волны служат для геофизиков естественным ультразвуком. Проходя сквозь толщу пород, они помогают сканировать недра, обнаруживать скрытые разломы, водоносные горизонты и даже залежи редких металлов.

Именно непрерывное движение литосферных плит миллиарды лет обновляет рельеф Земли, воздвигает горные хребты вроде Гималаев и рождает новые острова. Грозное дыхание недр напоминает, что планета жива, и в ее грандиозной эволюции минутное разрушение всегда остается лишь прелюдией к масштабному творению.