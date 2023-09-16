Зерновой вопрос: Венгрия обвинила Брюссель во лжи

Зерновой вопрос обрастает новыми подробностями. Премьер-министр Венгрии обвинил Евросоюз в несостоятельности. По словам Виктора Орбана, так называемое "украинское зерно" уже давно является американским коммерческим продуктом. Ведь оно выращивается на землях, что принадлежат компаниям США. Поэтому вся "забота" ЕС об украинском зерне на самом деле - борьба за американские интересы. Также политик заявил, что Брюссель обманом уговорил соседей Украины разрешить поставки.

"В итоге нас обманули. Получается, что мы вывозим зерно из Украины, но оно не попадает в Африку. А трейдеры здесь, в Европе, имея более дешевое, чем венгерское, румынское и польское зерно, вместо того чтобы покупать наше зерно, начинают покупать более дешевое украинское зерно. Бедные африканские дети не видят от этого ни килограмма хлеба. Так что здесь налицо мошенничество. И именно поэтому мы боролись в Брюсселе за то, чтобы украинское зерно не могло ввозиться в страны Центральной Европы и оставалось здесь. Нам приходится вести такие бои с Брюсселем каждый день, потому что Брюссель просто не готов встать на сторону государств - членов и народов Европы, а представляет совсем другие интересы", - отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.