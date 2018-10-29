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Жаир Болсонару, благодаря второму туру, избран президентом Бразилии

В Бразилии, благодаря второму туру, избран новый президент. Им стал кандидат от ультраправых Жаир Болсонару. Его поддержали 55 % избирателей. Главным соперником избранного лидера Бразилии был Фернанду Аддад - представитель левой Партии трудящихся. Действующий президент Бразилии Мишел Темер поздравил Жаира Болсонару с победой и отметил его энтузиазм и стремление к единству, миру и гармонии в стране. Передача дел новому главе государства начнется сегодня. 

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