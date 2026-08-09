Жара на миллиарды: как климатический кризис оставляет Европу без еды, воды и зелени

Стихия вовсю хозяйничает на европейском континенте. Некоторые уже окрестили ее "подполковником Жарой", по аналогии с "генералом Морозом". Испепеляющее лето буквально высушивает главные водные артерии Старого Света и сжигает сотни тысяч гектаров лесов. Уровень воды в Дунае и Рейне упал до исторических минимумов, обнажив средневековые "камни голода".

Из-за обмеления рек Венгрия и Румыния вынуждены останавливать АЭС, а европейский аграрный сектор подсчитывает колоссальные убытки. О том, как климатический кризис оставляет Европу без еды, воды и зелени - в рубрике "Полная Европа".

Природные катаклизмы нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре Европейского союза. Аномальная жара спровоцировала настоящий огненный хаос. Во Франции, Испании и Греции вспыхнули рекордные по своей силе лесные пожары. Испепеляющий зной буквально превращает целые регионы в обугленную пустыню.

Из-за отсутствия влаги и ураганного ветра общая площадь уничтоженных огнем лесных массивов на континенте уже превысила отметку в 500 тыс. гектаров. Вместе с растительным миром уничтожены тысячи домов, а их владельцам остается лишь смириться.

"Это очень непросто. Я пытаюсь держаться изо всех сил и сейчас помогаю другим людям - это единственное, что я действительно могу сделать. Я не хочу провести следующие 10 лет, просто жалея себя. Несколько дней я почти не спал. Я еще ни разу не расплакался, потому что я сильный человек, но уверен, что этот момент наступит", - поделился один из пострадавших.

Ситуация на юге Европы превратилась в настоящую битву за выживание. Во Франции, в департаменте Жиронда, пламя фактически уничтожило городок Ле-Порж. В Испании из-за густого токсичного дыма перекрыты крупные автомагистрали, а железнодорожное сообщение между Мадридом и северо-западом страны пришлось экстренно остановить. В Греции ситуация и вовсе переросла в национальную трагедию. Лесные пожары взяли в плотное кольцо Афины. На Крите и в материковой части страны огонь уже унес жизни нескольких спасателей. Прямо в разгар тушения из-за нулевой видимости столкнулись два вертолета.

Но в этой трагедии далеко не все можно списать на капризы природы. Полиция и спецслужбы пострадавших стран начали облавы на любителей поиграть с огнем. Только во Франции взяли в оперативную разработку более 400 подозреваемых в умышленных поджогах. Среди тех, кто устроил геноцид собственной природы, - хулиганы, пироманы и те, кто просто хотел получить выгодную страховку.

Лоран Нуньес, министр внутренних дел Франции:

"На сегодня силами органов внутренней безопасности осуществлено 402 задержания за умышленные (криминальные) поджоги, а также непреднамеренные, совершенные по неосторожности или халатности. Среди них - 156 несовершеннолетних, а 36 человек находятся под стражей: либо они уже осуждены, либо ожидают судебного разбирательства".

Как известно, беда не приходит одна. Пока спасатели пытаются сбить пламя на суше, европейские реки, веками служившие основой транспортной и энергетической систем Старого Света, стремительно превращаются в ручьи. Уровень воды в Дунае снизился до минимальных значений за всю историю наблюдений. Из-за этого Бухарест и Будапешт столкнулись с очень серьезной технологической проблемой. Инженеры румынской АЭС экстренно снижают мощность, а в Венгрии на станции "Пакш" энергоблоки пришлось и вовсе остановить. Этот вынужденный шаг спровоцировал в стране тяжелейший энергетический кризис с веерными отключениями и взлетом цен на рынке электричества. Теперь венгры уже и не рады, что к власти пришел Петер Мадьяр.

"Я ничего не понимаю в энергетике. Но единственное, что я знаю наверняка: за 16 лет правительство Орбана решало абсолютно любые проблемы. Он со всем справлялся. Виктора Орбана нужно вернуть, и он все решит. А этот мелкий Петер только всех топит, увольняет и меняет!" - заявила жительница Венгрии.

Не лучше дела обстоят и в Центральной Европе. Уровень воды в Рейне упал до самого низкого показателя с 1880 года. Логистика находится на грани коллапса. Тарифы на речные грузоперевозки резко выросли, а баржам приходится уменьшать свою грузоподъемность, чтобы физически пройти по мелководью.

Марсель Бек, управляющий портами RheinCargo:

"Для внутреннего речного судоходства это означает то, что суда могут брать на борт гораздо меньше груза. Пример: судно, которое в обычных условиях перевозит до 2,5 тыс. т, теперь может транспортировать максимум 600 т. Это ложится колоссальным бременем на всю транспортную цепочку, которую приходится полностью реорганизовывать, чтобы все-таки доставить товары вглубь страны".

Под ударом оказалась и сухопутная логистика. Жара практически парализовала железнодорожное сообщение в Польше и Румынии. Из-за запредельных температур рельсы начали деформироваться и расширяться, что привело к массовым сбоям автоматики и угрозе схода составов. Операторы вынуждены вводить ограничения скорости движения поездов, из-за чего сотни пассажирских и грузовых составов приходят с большим опозданием, а иногда и вовсе не отправляются в путь.

Петр Малепшак, замминистра инфраструктуры Польши:

"При температуре воздуха в 40 градусов медный контактный провод нагревается выше 60 градусов! Это моментально приводит к расширению металла, коротким замыканиям и параличу целых магистралей. Раньше мы с подобным растяжением элементов никогда не сталкивались. Сегодня интенсивность движения на железной дороге настолько высока, что даже 30-минутный простой из-за жары оборачивается эффектом снежного кома, аккумулируя суммарно до 2,5 тыс. минут задержек".

Вишенка на торте европейских бед - продовольствие. Природные аномалии и дефицит влаги уже уничтожили почти 12 млн т зерна. Финансовый ущерб аграрному сектору ЕС аналитики оценивают минимум в 3,5 млрд евро.

О масштабах катастрофы говорят и виноделы. В 2026 году они потеряют до половины всего урожая винограда. Под угрозой и оливковые плантации. Вдобавок к жаре и пожарам их добивает нашествие вредителей. Хотя все прекрасно понимают, что главные паразиты, разрушившие былое благополучие Старого Света, сидят вовсе не на оливковых ветвях, а в кабинетах Брюсселя. Капризы погоды здесь, по большому счету, абсолютно ни при чем.