Жара нарушила работу транспорта и социальных объектов в Германии

Жара оказалась катализатором системных проблем в Германии. В стране побиты температурные рекорды: в некоторых районах показатели превысили 41 градус.

Экстремальная жара нанесла сильный удар по инфраструктуре: на автомагистралях появились трещины, на железнодорожных путях - расплавленные швы и поврежденные рельсы. Это привело к остановке поездов и трамваев практически на всей территории страны.

Большинство немецких больниц, школ и домов престарелых не имеют кондиционеров. В итоге пожилых людей пришлось эвакуировать, а учебные заведения приостановили свою работу. Кроме того, аномальная погода выявила недостаточную готовность систем водо- и энергоснабжения к возросшей нагрузке, связанной с необходимостью охлаждения.