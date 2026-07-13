Жара парализует энергосистемы Европы

Британская энергетическая система не справляется с жарой. Работу крупнейшей кооперативной электростанции Королевства пришлось остановить из-за опасений перегрузки.

К данной сети подключено практически 10 тыс. домохозяйств. Вернуть к работе электростанцию планируют только к началу сентября. Вынужденный простой солнечных панелей обойдется почти в 3 млн долларов.

От жары страдает и Франция. Там пришлось остановить 3 атомных реактора. В компании-операторе ситуацию объяснили экологическими ограничениями. В жару вода в реках нагревается, АЭС используют ее для охлаждения и возвращают обратно еще более теплой.



Чтобы не перегревать водоемы сильнее, часть реакторов пришлось отключить или притормозить. Франция получает значительную часть электричества от атомных станций, поэтому для местной энергосистемы жара систематически становится проблемой.