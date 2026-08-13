Жара в Европе обрушила атомную генерацию и спровоцировала скачок цен на электроэнергию

На фоне аномальной жары Европа столкнулась с новым вызовом на энергетическом рынке.

Ожидается, что регион накроет новая волна зноя с температурой, превышающей 40 °C. Экстремальные погодные условия приводят к критическому обмелению рек и острой нехватке воды, что напрямую угрожает стабильности работы атомных электростанций, использующих воду для охлаждения.

Как отмечает главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич, подобная ситуация зафиксирована впервые за 44 года эксплуатации венгерской АЭС "Пакш". С аналогичными проблемами столкнулась и румынская станция "Черноводэ": один энергоблок был остановлен. Для поддержания работы второго блока инженеры применяли нестандартные меры - от попыток взрыва скальных пород для увеличения притока воды до установки барж с камнями, корректирующих течение, однако это не дало необходимого результата.

На фоне снижения генерации и продолжающегося спада уровня воды на оптовых энергобиржах Европы цены взлетели вдвое. По мнению экспертов, текущий рост стоимости может быть не предельным. В зоне наибольшего риска находятся страны, соседствующие с Францией. Из-за погодных аномалий, а также нашествия медуз атомная генерация во Франции сократилась более чем на 20 %.