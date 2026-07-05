Жара во Франции напомнила медикам времена ковида

Больницы Франции столкнулись с нагрузкой, сопоставимой с периодом пандемии коронавируса.



По сообщению местного телеканала, из-за аномальной жары поток пациентов вырос на 10-15 %. Медики фиксируют массовые случаи обезвоживания и тепловых ударов. Ситуация критическая: резко увеличилось число экстренных вызовов.

Сложнее всего приходится малым городам, где остро не хватает больничных коек. Клиники экстренно скупают мобильные кондиционеры и запасаются льдом в ожидании новой волны зноя.