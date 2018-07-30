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Жара испытывает на прочность разные континенты
Такая погода способствует и активному распространению огня. Которую неделю не утихают масштабные лесные пожары в Калифорнии. Несмотря на экстренную эвакуацию десятков тысяч человек, появилась информация о жертвах огненной стихии. На сегодня минимум 6 погибших. Уже уничтожено 500 зданий. Еще тысячам построек грозит опасность. Всего зафиксировано 14 очагов возгораний. Самая тяжелая ситуация - к северу от города Реддинг. Там в ходе борьбы с огнем погибли двое пожарных. В штате введен режим чрезвычайного положения.
Не удается остановить лесные пожары и в канадской провинции Онтарио. Там ситуацию усугубляет еще и ветер. Бороться с огнем помогают сотни пожарных со всей Канады, США и Мексики.
Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 90 человек. Ведутся поиски еще 25 пропавших без вести. Спасатели шокированы масштабами катастрофы. После пожаров в Аттике в числе погибших оказались дети. Аномальная жара в регионе сменилась разрушительными ливнями.
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