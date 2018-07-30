Жара испытывает на прочность разные континенты

Такая погода способствует и активному распространению огня. Которую неделю не утихают масштабные лесные пожары в Калифорнии. Несмотря на экстренную эвакуацию десятков тысяч человек, появилась информация о жертвах огненной стихии. На сегодня минимум 6 погибших. Уже уничтожено 500 зданий. Еще тысячам построек грозит опасность. Всего зафиксировано 14 очагов возгораний. Самая тяжелая ситуация - к северу от города Реддинг. Там в ходе борьбы с огнем погибли двое пожарных. В штате введен режим чрезвычайного положения.

