Жара в Европе

Пик жары в странах Европы. В Великобритании столбик термометра поднялся выше 33 градусов. Автомобилистов просят не оставлять в машинах санитайзеры. Они могут воспламеняться. Жарко и во Франции. Парижане стараются проводить побольше времени в парках и скверах. Температура воздуха в Финляндии сейчас на 6градусов выше нормы. Правда, по словам синоптиков, всплеск жары не будет долгим. В выходные начнутся грозы, которые могут привести к наводнениям в Европе.