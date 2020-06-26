ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Жара в Европе

Пик жары в странах Европы. В Великобритании столбик термометра поднялся выше 33 градусов. Автомобилистов просят не оставлять в машинах санитайзеры. Они могут воспламеняться. Жарко и во Франции. Парижане стараются проводить побольше времени в парках и скверах. Температура воздуха в Финляндии сейчас на 6градусов выше нормы. Правда, по словам синоптиков, всплеск жары не будет долгим. В выходные начнутся грозы, которые могут привести к наводнениям в Европе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все