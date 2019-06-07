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Жара в Германии обернулась лесными пожарами

В 80 километрах к югу от Берлина зафиксированы сразу несколько очагов горения. Специалисты говорят, что это самые крупные лесные возгорания за последние 30 лет. Запах гари ощущается даже в столице Германии. В районе города Йютербог на территории бывшего военного полигона горят 600 гектаров леса. Тушение огня осложняют оставшиеся там боеприпасы. На месте работают 150 пожарных и три вертолета.

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