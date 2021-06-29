Жара в Северной Америке

В Канаду пришла аномальная жара. В одном из городов провинции Британская Колумбия побит температурный рекорд: там зафиксировано 46,6 градуса. Предыдущий был установлен в 1937 году - 45 градусов. От жары страдают даже дикие звери: бассейн одного из жителей провинции привлек внимание медведицы с медвежатами. Хозяева сняли на видео купальные процедуры незваных гостей.

Непривычный зной установился и в некоторых городах северо-запада США. Столбики термометров поднялись до отметки в 43 градуса. В Портленде, Орегоне и Сиэтле в общественных местах открыты специальные охлаждающие центры, где люди могут получить отдых от жары. Многие, впрочем, предпочитают спасаться от зноя у воды.

