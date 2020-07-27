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Жара в Якутии спровоцировала крупный природный пожар
Там от огня с трудом спасли целый поселок. Пламя полыхало менее чем в километре от жилых домов. В операции по ликвидации пожара принимала участие авиация МЧС. В Свердловской области больше недели горит природный заповедник "Денежкин камень". Справиться с огнем не позволяет сильный ветер.
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