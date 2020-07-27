Жара в Якутии спровоцировала крупный природный пожар

Там от огня с трудом спасли целый поселок. Пламя полыхало менее чем в километре от жилых домов. В операции по ликвидации пожара принимала участие авиация МЧС. В Свердловской области больше недели горит природный заповедник "Денежкин камень". Справиться с огнем не позволяет сильный ветер.



