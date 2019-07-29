Жару в Центральной России сменят аномальные холода

По словам синоптиков, произошло ультраполярное вторжение. Подобная аномалия была почти полвека назад. В середине недели днем столбик термометра может опуститься до отметки в 11 градусов тепла. Это уже называют температурным антирекордом и больше похоже на сентябрь.



Похолодание на этой неделе ожидает и белорусов.