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Жару в Центральной России сменят аномальные холода

По словам синоптиков, произошло ультраполярное вторжение. Подобная аномалия была почти полвека назад. В середине недели днем столбик термометра может опуститься до отметки в 11 градусов тепла. Это уже называют температурным антирекордом и больше похоже на сентябрь.

Похолодание на этой неделе ожидает и белорусов.

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