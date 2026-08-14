Желающих нет, а потому придется действовать насильно. Bild сообщает, что бундесвер планирует принудительно отправить 2 тыс. военных в Литву ради выполнения "важнейшего оборонного проекта".

Оказывается, защищать Вильнюс по доброй воле немцы не спешат. За год элитную 45-ю бронетанковую бригаду смогли укомплектовать лишь на 65 %. И это несмотря на то, что бойцов заманивали ознакомительными турами в Литву и обещаниями отпускать домой на выходные, но солдаты предпочли все равно остаться на родине.

Германия в 2025 году впервые со времен Второй мировой войны начала развертывание в Литве - в планах было отправить до конца 2027 года 5 тыс. военных, на обустройство которых Вильнюс взял у Брюсселя в долг почти 6,5 млрд евро.