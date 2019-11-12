Крупная железнодорожная авария в Бангладеш. На востоке страны столкнулись два пассажирских поезда. Один из составов сошел с рельсов. Погибли 16 человек, еще более сотни получили ранения. Сейчас на месте ЧП продолжается масштабная спасательная операция. По предварительным данным, виновником катастрофы стал машинист одного из поездов. Он проигнорировал сигнал о приближении междугороднего экспресса.



