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Железнодорожная авария в Бангладеш

Крупная железнодорожная авария в Бангладеш. На востоке страны столкнулись два пассажирских поезда. Один из составов сошел с рельсов. Погибли 16 человек, еще более сотни получили ранения. Сейчас на месте ЧП продолжается масштабная спасательная операция. По предварительным данным, виновником катастрофы стал машинист одного из поездов. Он проигнорировал сигнал о приближении междугороднего экспресса.

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