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Железнодорожная катастрофа на северо-востоке Австрии

Пассажирский поезд сошел с рельсов. Два вагона опрокинулись. Серьезные травмы получили два человека. Всего в поезде было 80 пассажиров. Сейчас спасатели и полиция выясняют причину катастрофы.

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