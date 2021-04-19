Железнодорожная катастрофа в Египте: 16 человек погибли

По данным египетских СМИ, в результате аварии погибли 16 человек, более сотни пострадали. Накануне несколько вагонов поезда Мансур - Каир сошли с рельсов и перевернулись спустя несколько минут после отправления. Установлено, что состав двигался со скоростью 120 км/ч вместо разрешенных 30 км/ч. За последнюю неделю это уже второе железнодорожное ЧП в Египте.