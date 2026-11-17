В Испании бастуют железнодорожники. Сотрудники требуют усилить меры безопасности на железнодорожной сети страны. Стачка привела к задержкам поездов на несколько часов. Пассажирам рекомендовали пользоваться альтернативными видами транспорта. Минтранспорта Испании установило минимальный уровень обслуживания на период стачки.

Забастовка железнодорожников связана с системными проблемами в испанской железнодорожной отрасли: население встревожено из-за частых аварий. Напомним, только в 2026 году в Испании произошло три крупных ЧП в железнодорожной отрасли, аварии унесли жизни 116 человек.