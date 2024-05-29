Железнодорожники Франции провели забастовку против приватизации главного национального перевозчика

Власти использовали грядущую Олимпиаду как аргумент в пользу передачи госсобственности: дескать, конкуренция позволит добиться нового качества услуг по перевозке людей и грузов. Работники отрасли, напротив, считают, что ждать следует повышения тарифов и снижения зарплат - больше ничего приватизация не принесет.