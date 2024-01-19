Железнодорожники в Варшаве остановили движение - какие требования выдвигают бастующие

В Варшаве бастуют машинисты пригородных железнодорожных линий. Накануне в часы пик движение было приостановлено. Сегодня должны пройти переговоры, где будут обсуждаться требования бастующих о повышении заработной платы. Ранее Варшава их отклонила, зато в проекте бюджета на 2024 год запланировала повышение зарплат военнослужащим. Содержание Войска Польского - приоритет номер один для властей страны, пусть даже и за счет остальных категорий трудящихся.