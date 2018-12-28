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Железнодорожный вокзал Страсбурга вновь заработал

Ранее полиция эвакуировала всех пассажиров после телефонного сообщения о том, что вокзал якобы заминирован. На протяжении нескольких часов полиция проводила проверку, однако никакой бомбы обнаружено не было. Телефонный шутник разыскивается.

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