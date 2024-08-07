"Железный купол" не способен защитить израильтян от иранских ракет и беспилотников - американские СМИ

Запад накаляет и без того взрывоопасную обстановку на Ближнем Востоке. Wall Street Journal утверждает, что система ПВО "Железный купол" не способна защитить израильтян от иранских ракет и беспилотников. Она хорошо отражала удары ракетного оружия малой дальности, но не рассчитана на перехват более совершенных средств поражения, пишут журналисты. Могут взять и количеством, массированная атака приведет к значительной "перегрузке" израильских средств ПВО.



Градус напряжения поднимает и Вашингтон. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США усиливают военное присутствие в регионе, чтобы иметь возможность оказать поддержку Израилю. На Ближний Восток отправилась американская эскадрилья стелс-истребителей, эсминцев и крейсеров. С прямым требованием прекратить западные провокации выступил глава турецкого МИД.