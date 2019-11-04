В Литве стартовали международные учения НАТО "Железный волк - 2"

Детали узнаем у нашего международного обозревателя Анатолия Липецкого.



В маневрах примут участие около 4 тысяч военных из 11-ти стран альянса.



В июне "Железный волк" в Литве уже был. Целью маневров, согласно официальному сообщению, является отработка взаимодействия сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач. Локация - полигон в районе города Пабраде, куда в октябре прибыл батальон вооруженных сил США, в составе которого находятся около 500 военнослужащих, 30 танков "Абрамс" и 25 боевых машин пехоты "Брэдли". Основная часть учений продлится до 18 ноября.