"Желтые жилеты" готовят новые протесты по всей Франции 31 октября

Во Франции после очередной волны демонстраций, "желтые жилеты" уже начали готовиться к следующей. Вновь выйти на улицы французов призывают в следующую субботу, 31 октября. А пока, только за вчерашний день на мирных протестах были арестованы 1300 человек!

Французская газета "Le Monde" сообщает: по разным оценкам в стране вышли на улицы от 400 до 800 тыс. человек.

Граждане хотят добиться от властей нормализации условий жизни. Уровень бедности в Пятой республике пробил 20-летний максимум. Но вместо хлеба людям предложили - полицейские дубинки и ревущие водометы. Облака слезоточивого газа накрыли Париж, Лион, Марсель, Нант и Бордо. В огне протестов также Бельгия, Португалия, Испания и Италия. Ответ европейских властей везде один: насилие - вместо диалога.