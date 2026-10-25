"Желтые жилеты" готовят новые протесты по всей Франции 31 октября
Во Франции после очередной волны демонстраций, "желтые жилеты" уже начали готовиться к следующей. Вновь выйти на улицы французов призывают в следующую субботу, 31 октября. А пока, только за вчерашний день на мирных протестах были арестованы 1300 человек!
Французская газета "Le Monde" сообщает: по разным оценкам в стране вышли на улицы от 400 до 800 тыс. человек.
Граждане хотят добиться от властей нормализации условий жизни. Уровень бедности в Пятой республике пробил 20-летний максимум. Но вместо хлеба людям предложили - полицейские дубинки и ревущие водометы. Облака слезоточивого газа накрыли Париж, Лион, Марсель, Нант и Бордо. В огне протестов также Бельгия, Португалия, Испания и Италия. Ответ европейских властей везде один: насилие - вместо диалога.
В МИД Беларуси призвали граждан отложить поездки в шесть стран Европы
МИД Беларуси не рекомендует без острой необходимости посещать Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Португалию и Албанию, где осложнена внутриполитическая обстановка