Париж снова находится в полицейской осаде. 21 ноября в городе разворачивается очередная акция "желтых жилетов". Выступления обещают быть масштабнее, чем ожидалось.





Непрерывный рост цен уже не первый год испытывает терпение французов на прочность, становясь главным поводом для недовольства. По всему Парижу развернуты усиленные подразделения полицейских и жандармов, которым Сенат Франции окончательно разрешил применение огнестрельного оружия.



Как сообщается, уже начались столкновения с полицией, которая несколько раз применяла в Лионе слезоточивый газ.

В прошлую субботу, 14 ноября, на улицы французских городов вышли до 200 тыс. протестующих.