"Желтые жилеты" будоражат Европу

Протестное движение против повышения цен на топливо во Франции переросло в массовый бунт, к которому присоединились люди из разных стран. На этой неделе в желтый переоделись активисты Польши, Израиля, Великобритании. С каждым днем требования демонстрантов только растут. Среди последних и новое для Европы слово – "фрексит" - то есть, призыв Пятой республике выйти из Евросоюза. Манифестанты требуют введения процедуры референдума гражданской инициативы, которая позволит народу отменять несправедливые законы. Власти же пытаются наладить социально-экономическое положение, но пока безуспешно - накануне "желтые жилеты" уже в пятый раз вышли на акцию протеста в разных городах Франции. Охрану общественного порядка по всей стране обеспечивают до 70 тысяч полицейских. Задержано более полутора сотен демонстрантов. В эпицентре событий находится наша съемочная группа. О "желтой эпидемии" общеевропейского масштаба – из Парижа Инна Пилевич .

Ровно месяц "желтые жилеты" сияют ярче рождественских огней в Париже. А волнения вышли за кольцевую французской столицы, захватив при этом другие европейские страны. Не останавливает манифестантов ни недавний теракт в Страсбурге, ни обещания социальных льгот президента Макрона. В Париже сохраняется высокий уровень террористической угрозы.

Начало пятого акта "желтого" балета назначили на половину десятого. Протестующие собирались в разных точках Парижа, чтобы яркими колоннами пройти на Елисейские поля.

Свою форму разрисовывали лозунгами и призывами, хотя были и те, кто отклонился от бунтарского дресс-кода.

Из-за черной субботы центр французской столицы перекрыли. Опасаясь погромов, автовладельцы убрали машины с улиц. А большинство музеев, магазинов, ресторанов предпочли прекратить работу и закрыть фанерой двери и окна.

За месяц "желтых" беспорядков вандалы нанесли значительный финансовый ущерб как предпринимателям, так и городской казне.

Вместо рождественских киосков на туристические улицы вывели броневики и водометы. В Париже дежурили 8 тысяч полицейских. Они перекрыли доступ к Триумфальной арке, но активисты собирались вокруг монумента, который, к слову, уже осквернили в одну из черных суббот.

Если действо начиналось с песен, то продолжилось под звуки шумовой гранаты.

С накалом страстей на Елисейских полях становилось сложно дышать - полицейские применяли слезоточивый газ и охлаждали пыл активистов водометами. В эту субботу во Франции в акции протеста приняли участие около 33 с половиной тысяч протестующих.