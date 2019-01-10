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"Желтые жилеты" призывают своих сторонников к массовому снятию наличных средств со счетов
Таким образом лидеры протестного движения надеются обрушить банковскую систему страны. По их мнению, вывод средств со счетов оставит финансовые учреждения без ликвидных средств или вовсе разорит их. Впрочем, эксперты заявляют, что поводов для переживания нет. Большинство французских банкоматов выдает лишь несколько сотен евро в день. "Желтые жилеты" готовятся к новым протестам.
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