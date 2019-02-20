"Желтые жилеты" устроили протесты перед штаб-квартирой ООН в Женеве

Участники движения "желтых жилетов" устроили протесты перед штаб-квартирой ООН в Женеве. Эта их первая акция за рубежом. Активисты хотят обратить внимание международного сообщества на жестокость полиции при разгоне демонстраций в Париже. В частности, они выступают за запрет на использование жандармами травматического оружия. В МВД Франции признают перегибы со стороны полиции, но подчеркивают, что под влиянием экстремистских элементов движение стало радикальным. Манифестации сопровождаются столкновениями с полицией, беспорядками и мародерством.