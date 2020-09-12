"Желтые жилеты" вернулись на улицы Парижа

Слезоточивый газ, погромы и массовые задержания: "желтые жилеты" вернулись на улицы французской столицы. В ходе сегодняшних акций протеста силами правопорядка уже задержаны свыше 200 манифестантов. Большинство из них пыталось преодолеть полицейские кордоны на пути к Елисейским полям, где действует запрет на массовые акции, забрасывало стражей порядка камнями и поджигало урны. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.



Тем не менее, активисты продолжают созывать единомышленников. Ширятся слухи, что среди "желтых жилетов" будет не менее тысячи "кассеров" (так называют во Франции погромщиков). К их появлению вовсю готовились магазины и рестораны французской столицы. Полиция Парижа также приготовила для манифестантов самые новые шумовые гранаты. Блюстители порядка намерены использовать резиновые пули, хотя и обещают делать это с разбором.



